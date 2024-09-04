В АФМ проводят контроль за строительством комфортных школ

В агентстве по финансовому мониторингу проводят контроль за строительством комфортных школ. Президент поручил обеспечить целевое расходование бюджетных средств, чтобы каждый тенге был направлен в нужное русло.

Сотрудники агентства по финансовому мониторингу контролируют реализацию проекта «Комфортные школы». В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с АО «Samruk-Kazyna Construction», которые занимаются строительством школ. Председатель агентства Дмитрий Малахов отметил, что президентом страны в Послании народу Казахстана уделено особое внимание повышению качества среднего образования и созданию достойных условий для обучения и всестороннего развития подрастающего поколения.

«Президент страны в послании народу Казахстана отметил что решающую роль в повышении потенциала нации играет именно качество среднего образования. Каждый школьник должен иметь достойные условия для обучения и развития и эти условия должно создавать государство. Для решения задачи реализуются масштабный национальный проект комфортная школа выделено 2,3 триллиона тенге. Руководством страны поручено АФМ обеспечить мониторинг целевого расходования бюджетных средств выделенных на реализацию данного проекта», — говорит Дмитрий Малахов, председатель АФМ РК.

В целом в стране в рамках проекта «Комфортная школа» планируется построить 369 школ, отвечающих всем современным требованиям. В агентстве уже предотвратили несколько фактов излишних расходов при строительстве школ.

«До конца года 164 школы, 93% уже стоят, идет отделка внутренняя, наружная. В целом 208 запланировано, пока идем по графику и как говорится особых проблем не видим только погода и работать надо 24 часа. С разница обыкновенных школ что младшие классы отдельно выходят, отдельно заходят и не соприкасаются со старшеклассниками», — Маулен Айманбетов, председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на консолидацию совместных усилий по превенции экономических и финансовых нарушений.