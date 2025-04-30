Нерациональные расходы бюджета на 11 млрд тенге предотвратили в Шымкенте

Нерациональные бюджетные траты на 11 миллиардов тенге предотвратили в Шымкенте, передает «24KZ».

Планы госзакупок изучили специалисты антикоррупционной службы. В ряде учреждений, где выявлены завышенные расходы, причины объяснили «техническими ошибками».

Например, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог в прошлом году дважды планировало закупить весовое оборудование для большегрузов на 912 миллионов тенге, хотя это не соответствовало бюджету организации. А Дирекция спортивных сооружений Шымкента намеревалась приобрести здание, построенное 30 лет назад, за 3 миллиарда 600 миллионов тенге для размещения спортивных школ. При этом надлежащего экономического обоснования закупки и реальной потребности, как отмечают в Антикоре, не представили.

Алексей Колосков, первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по г. Шымкент: «Установили, что ни бюджетная заявка, ни планирование самой закупки не были экономически обоснованы. Соответствующие критерии по году постройки и техническому состоянию этого здания также нормативно нигде не урегулированы. То есть мы, по сути, предложили акимату на эти средства построить новое спортивное сооружение, если оно требуется, чем покупать здание более чем 30-летней давности».