В Шымкенте идет призывная кампания

В южном мегаполисе полным ходом идет осенняя призывная кампания.

В Шымкенте, как и по всей стране, полным ходом идет осенний призыв в армию, по итогам которого свыше 700 наших земляков наденут военную форму и встанут в ряды защитников Родины.

Сейчас комплектуются подразделения Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, затем – воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Республики Казахстан.

Перед отправкой в армию призывники проходят медкомиссию, тесты и собеседование. Предпочтение отдается в первую очередь тем призывникам, которые уже имеют техническую специальность, хорошую физическую подготовку, по состоянию здоровья годны к военной службе и, что немаловажно, проявляют желание идти в армию.

Среди призывников много проблем со зрением – сказывается обилие гаджетов, за которыми подростки проводят всё свободное время

«Сейчас молодежь пользуется в основном сотовыми телефонами, гаджетами. Учитывая это, были внесены изменения в приказ министра обороны и снижены требования по зрению, потому что сейчас стало мало призывников со 100-процентным зрением. В целом здоровье нашей молодежи удовлетворительное», — добавил Ажимухан Шынтаев, заместитель начальника департамента по делам обороны города Шымкента.

К слову, жители Шымкента проходят срочную службу по всей стране: в сухопутных, десантно-штурмовых и ракетно-артиллерийских войсках.

Необходимо отметить, что с 1 марта 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал Электронного правительства.