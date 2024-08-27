В рейтинге стран по уровню военной мощи Казахстан оказался на 63-м месте из 145

Недавно был опубликован обновлённый рейтинг Global Firepower (GFP) на 2024 год, который продолжает оставаться ключевым инструментом для оценки военной мощи 145 стран мира, ссылаясь на Asiafocus.kz.

В этом рейтинге учтены более 60 параметров, включая численность войск, военную технику, экономическую стабильность, доступ к ресурсам и стратегическое географическое положение. GFP отражает как количественные, так и качественные аспекты военной мощи, что делает его важным показателем глобальных изменений и тенденций в области обороны. Важно отметить, что рейтинг не учитывает наличие или размер ядерного арсенала.

Согласно Global Firepower Казахстан укрепил свои позиции, поднявшись с 63-го на 58-е место, что подчеркивает его лидерство в Центральной Азии. Это стало результатом целого ряда факторов.

Во-первых, Казахстан активно модернизирует свои вооружённые силы, что включало увеличение количества ракетных систем залпового огня и самоходной артиллерии. По количеству РСЗО (407 единиц), страна занимает 17-е место в мире, а по самоходной артиллерии — 21-е. Это даёт стране значительное преимущество в огневой поддержке на поле боя.

Во-вторых, Казахстан обладает богатой ресурсной базой и занимает 9-е место по территории с 2,7 млн км², что даёт стратегические преимущества. Обширные природные ресурсы, такие как нефть и уголь, играют ключевую роль в поддержании экономической стабильности и финансировании оборонной промышленности.

Дополнительно, Казахстан вкладывает значительные средства в развитие своей авиации и транспортной инфраструктуры. Страна занимает 4-е место по протяжённости водных путей, что важно для логистики и военных операций.

Важным элементом также являются расходы на оборону, составляющие около 7,5 миллиардов долларов, что позволяет стране проводить регулярные учения и обновлять вооружение.

Отмечается, что таким образом, Казахстан демонстрирует уверенное лидерство в регионе, активно улучшая свои вооружённые силы и укрепляя свою обороноспособность на фоне других стран Центральной Азии.

Преимущества Казахстана:

Экономическая мощь: Казахстан — самая крупная экономика в регионе, что позволяет инвестировать в оборонную промышленность и закупать современное вооружение. Это обеспечивает стабильность военных расходов и проведение регулярных учений, в которых страна активно участвует, что отражается в её растущих позициях в рейтинге.

Модернизация армии: Казахстан продолжает обновлять свою военную технику, в частности авиацию и системы ПВО, что увеличивает его боеспособность.

Развитие внутренней оборонной промышленности: Казахстан уменьшает зависимость от импорта, развивая производство военной техники и бронетанковых средств.

Слабые места Казахстана:

Ограниченные людские ресурсы: Небольшое население страны ограничивает мобилизационный резерв. Это контрастирует с Узбекистаном, который имеет более многочисленные вооруженные силы.

Зависимость от импорта: несмотря на развитие внутренней оборонной промышленности, Казахстан всё ещё зависит от поставок техники, особенно из России, что делает страну уязвимой к внешнеполитическим рискам.