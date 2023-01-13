Солдат-срочник из Шымкента попал в психиатрическую больницу

Родные призывника из Кызылорды просят разобраться в ситуации, передают OTYRAR со ссылкой на KTK.

20-летний Самрат Тыныштыкбай служит в артиллерийской дивизии. На днях его госпитализировали психиатрическую больницу города.

Родные парня навещали его всего за пять дней до случившегося. Они уверяют, Самрат был абсолютно адекватен. Они требуют чтобы в случившемся разобрались в военной прокуратуре и обратили особое внимание на камеры наблюдения.

“Такое разве возможно, чтобы человек за два дня с ума сошел?! Он как сумасшедший. Его, видимо, избивали, запугали, чтобы все это скрыть, они, наверное, вкололи ему психотропные вещества. За два дня здорового ребенка положить в больницу, что за изверги?!”,- говорит сестра Салтанат Тыныштыкбай

Командир дивизии не понимает как такое могло случится. Говорит, что в то утро Самрат начал вести себя странно.

«Мы заметили 11 января на утреннем построении. Не выполняет приказ. Он сам по себе стоит и говорит сам с собой. Или, когда в строю, начинает кричать. Сам по себе. Неожиданно начинает песни петь. Когда мы все в строю, он не подчиняется порядку»,- рассказывает Адлет Кенжебеков, командир артиллерийского дивизиона войсковой части 35748.

В психиатрической больнице подтвердили, что у пациента нарушено психическое состояние, но точный диагноз удастся определить только в течении 10 дней. Сейчас с Самратом Тыныштыкбаем работают специалисты более узких направлений.