Запомните это имя: Ережепбай Молдабаев…

За свои 19 лет он успел совершить несколько подвигов, последний в своей жизни – 29 июля 1944 года.

В этот день младший сержант Ережепбай Молдабаев вместе с заместителем командира батальона и четырьмя бойцами первыми на лодке стали форсировать реку Висла.

Под ожесточенным минометным и пулеметным огнем противника их лодка была разбита. Находившийся в лодке заместитель командира батальона был тяжело ранен.

Он потерял сознание и начал тонуть. Молдабаев бросился в воду и вытащил утопающего командира и еще двух бойцов на берег. После этого он вплавь добрался до западного берега Вислы и сходу начал отбивать атаки противника, обеспечив переправу остальным бойцам своей роты. Двое суток, не имея связи с полком, Молдабаев в числе 11-ти оставшихся на западном берегу солдат отбивал контратаки фашистов. За это время ими было отражено девять контратак численно превосходящих сил противника. Плацдарм был удержан, что обеспечило переправу остальным подразделениям полка.

Младший сержант Молдабаев погиб в бою.

7 августа 1944 года. Он похоронен в селе Грудза Яновского повята Люблинского воеводства, Польша. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 23 сентября 1944 года.

Год назад РАБАТ посвятил нашему Герою очерк, приуроченный к столетию со дня его рождения. Повод для сегодняшней публикации – необходимость поддержать председателя ОО «Соотечественник» Александра Подвига, который прилагает все усилия, чтобы имя Ережепбая Молдабаева было присвоено спортивной школе.

Чтобы вам было понятно, привожу выдержку из обращения Александра Юрьевича к Президенту РК К. Токаеву: «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! В своем обращении я прошу Вас оказать содействие по увековечиванию памяти нашего земляка, Героя Советского Союза Ережепбая Молдабаева.

С 1987-го по 1990 год в его честь в Шымкенте проводился юношеский открытый Всесоюзный турнир по дзюдо «Мини-татами» среди юношей. Для участия в нем в Шымкент приезжали представители 6-7 союзных республик.

С 2021 года благодаря инициативе ОО «Соотечественник» он был восстановлен и стал называться Открытым республиканским турниром по дзюдо «Мини-татами» среди юношей и девушек младшего возраста, посвященный памяти Героя Советского Союза Ережепбая Молдабаева.

Мы хотим расширить географию участников турнира.

В свое время, будучи членом Общественного совета Южно-Казахстанской области, я добился строительства детской спортивной школы для юных жителей микрорайона «Бозарык». В те годы в микрорайоне отсутствовали спортивные сооружения, и дети были вынуждены добираться в город, тратя не только деньги из семейного бюджета, но и время. Благодаря поддержке акима Шымкента и моих коллег из Общественного совета г. Шымкента спустя шесть лет эта идея воплотилась в жизнь на радость детям «Бозарыка». В школе появились пять отделений по олимпийским видам спорта.

Однако появились люди, которые хотят дать этой спортивной школе имена своих родственников. Вероятно, это достойнейшие люди. Мы же настаиваем, чтобы школа носила имя нашего Героя Ережепбая Молдабаева.

В связи с этим просим Вас увековечить имя нашего героического земляка и дать его имя спортивной школе в микрорайоне «Бозарык».

Кроме того, просим Вас включить турнир в честь Ережепбая Молдабаева в республиканский календарный план спортивно-массовых мероприятий для ежегодного проведения в Шымкенте с участием команд из стран СНГ».

Обращение Александра Подвига было перенаправлено по двум адресам, в том числе в Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК, откуда ему ответили: «…в пределах своей компетенции (Комитет – ред.) сообщает следующее по вашему обращению о присвоении имени Ережепбая Молдабаева спортивной школе.

В соответствии с действующим Законом РК «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» решение о присвоении имен физическим лицам, государственным юридическим лицам и юридическим лицам с участием государства принимается в пределах своей компетенции центральными и местными исполнительными органами на основании заключения Республиканской ономастической комиссии.

Вместе с тем имя указанного лица включено в утвержденный и действующий перечень «Тарихи тұлғалар» («Исторические личности»), подготовленный в целях формирования общенационального исторического сознания. Указанный перечень был направлен всем акиматам для использования в работе в качестве методических рекомендаций.

В этой связи по вышеуказанному вопросу рекомендуем обратиться с предложением в местный исполнительный орган».

В Администрации Президента РК обращение А. Подвига было рассмотрено и перенаправлено в уполномоченный административный орган. На сайте еOtinish указано: «Ваше обращение находится в работе у госучреждения «Аппарат акима города Шымкента». Ожидайте SMS со статусом рассмотрения».

Получается, Александру Подвигу надо выходить в горакимат и ономастическую комиссию города с ходатайством о присвоении имени Ережепбая Молдабаева спортшколе в микрорайоне «Бозарык».

Пока же он отправил свое обращение директору местной школы №131, чтобы она скинула его в родительские чаты. Это сделано для формирования у жителей общественного мнения и напоминания о том, кем был и какие подвиги совершил наш земляк Ережепбай Молдабаев.

Запомните и вы, читатели, его имя! К слову, памятник Герою Советского Союза Ережепбаю Молдабаеву установлен в отделении «Катын Копр». Доступ к нему свободен…

Юноша погиб, не успев создать семьи, не оставив потомства. Получается, кроме нас с вами, за него и похлопотать некому.

Давайте приложим все силы для большего увековечивания памяти Героя. Пусть проходят турниры, посвященные Ережепбаю Молдабаеву, будут спортшкола его имени, улица, наконец. Это самое малое, что мы можем сделать в память о нем.

Фарида Шарафутдинова