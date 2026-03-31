Врачи администрации президента работают в Шымкенте

Шынар Оразова
На базе городской больницы №1 Шымкента проведены сложные гинекологические операции. В течение одного дня при участии врачей республиканского центра были успешно прооперированы четыре пациентки. Специалисты центра готовятся оказать оперативную помощь и пациентам перенёсшим инсульт.

Исламбек Мусабеков, нейрохирург ГКБ МЦ ПР РК: «Мы прибыли в Шымкент с рабочим визитом. В рамках двухдневного мероприятия предусмотрены мастер-классы, обмен опытом, приём пациентов и выполнение современных бескровных (эндоваскулярных) операций на сосудах головного мозга. На данный момент два пациента полностью обследованы и подготовлены. В планах — лечение сужений сосудов головного мозга для профилактики инсульта».

Врачи медицинского центра администрации президента РК побывали в городских больницах №1 и №2, а также в онкологическом центре. Для шымкентских врачей организованы лекции, семинары и практические мастер-классы, это позволит повысить их квалификацию.

Бахытжан Позилов, главный врач городской больницы №1: «Врачи медицинских организаций нашего города: невропатологи, эпилептологи, реабилитологи проходят обучение онлайн. Кроме того, совместно с центром, проводится работа по кадровым вопросам. Ведется активный обмен опытом по искусственному интеллекту и цифровизации».

Комплексная работа по внедрению современных и высокотехнологичных способов лечения в Шымкенте продолжается. И обмен опытом с высококлассными специалистами одна и компонент повышения качества медицинских услуг.

