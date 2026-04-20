В Шымкенте прошли бесплатные обследования для раннего выявления онкологии

Онкоурологические заболевания больше не исключение, а тенденция. Только за один день в Шымкенте провели 2 операции по удалению злокачественных образований. И, казалось бы, на этом всё, но нет. Онкология «молодеет», а число пациентов растет.



Выявить онкологию для уролога сегодня не роскошь, а жизненная необходимость. В рамках программы «Школа онкоурологов» специалисты областной клинической больницы вместе с экспертами разобрали актуальные случаи коварной болезни за последний год. И, несмотря на всю сложность ситуации, результат есть. Число тяжелобольных выросло на 25%, но смертность при этом снизилась на 33%



Чингис Байменов. главный внештатный уролог Областной клинической больницы Туркестанской области: «Что интересно-на ранних стадиях опухоль, никак себя не проявляет. Она может достигать значительных размеров и при этом не давать симптомов. Первые признаки появляются позже. Например, один из характерных-кровь в моче. Тогда ситуация уже усложняется. Поэтому оптимальный вариант не ждать симптомов, а регулярно проходить обследования: делать УЗИ, а при необходимости- компьютерную томографию и мультиспиральную компьютерную томографию».



В субботу областная клиническая больница распахнула двери для всех желающих. Все, кто следит за своим здоровьем, смогли бесплатно пройти консультативно-диагностический приём, а также экспресс-исследование уровня простатического специфического антигена и урофлоуметрию. Приём и консультации проводились под руководством председателя Ассоциации онкоурологов Казахстана Хусана Умурзакова и заведующего отделением урологии Чингиса Байменова.



Хусан Умурзаков, руководитель центра онкоурологии, КазНИОР, председатель Ассоциации онкоурологов Казахстана: «Наследственность, малоподвижный образ жизни и недолеченные хронические заболевания всё это может привести к мутации клеток, которые в дальнейшем способны перерождаться в злокачественные опухоли. Важно не игнорировать профилактику: раз в год проходить УЗИ, сдавать необходимые анализы. Это позволяет выявить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение. Вылечить злокачественное образование сейчас можно»!



Шымкент один из десяти городов, где уже прошли такие встречи. Пациенты проходят диагностику у ведущих специалистов, а урологи способны выявлять онкологию на ранних стадиях. В этих условиях у рака остаётся всё меньше шансов остаться незамеченным