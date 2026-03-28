В стране обеспечен полный доступ к современной онкологической помощи

Редактор Юлия Машковская
онкология
На сегодняшний день в стране обеспечен доступ ко всем ключевым видам онкологической помощи — от высокоточной диагностики до современных методов лечения.

По текущим итогам:
• проведено более 400 международных телемедицинских консультаций по анализу биообразцов и выбору тактики лечения;
• работают 252 мобильные медицинские бригады, оказывающие помощь на дому;
• расширяется доступ к диагностике в регионах: увеличивается количество передвижных медицинских комплексов, оснащённых современным оборудованием (маммографы, КТ, УЗИ).

В системе лекарственного обеспечения используется свыше 100 наименований противоопухолевых препаратов, из которых 40 — инновационные таргетные средства.

Реализуются государственные программы скрининга, направленные на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака. Также прорабатывается внедрение скрининга на рак лёгкого.

