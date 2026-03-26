Министерство здравоохранения приглашает на профилактический прием онкологов

В субботу, 28 марта, во всех региональных, городских и областных онкологических центрах Республики Казахстан пройдет Единый день открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний.

Мероприятие проводится в рамках государственной программы по снижению заболеваемости и смертности от онкологических болезней и повышению доступности специализированной медицинской помощи.

В этот день ведущие врачи-онкологи примут граждан бесплатно, без направления от участкового врача и предварительной записи.

Основное внимание уделено раннему выявлению:

• рака шейки матки;

• колоректального рака;

• злокачественных новообразований почек.

В рамках Дня открытых дверей будут предоставлены:

• консультации по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний;

• разъяснения первых симптомов;

• информация о современных методах диагностики и лечения.

Время проведения: с 09:00 до 13:00. Адрес: городской онкологический центр Шымкента, Байтурсынова 85 А.

При себе необходимо иметь:

• удостоверение личности;

• при наличии — результаты ранее проведенных обследований (УЗИ, КТ, МРТ, медицинские выписки).

Цель акции — раннее выявление злокачественных новообразований, когда лечение наиболее эффективно и позволяет сохранить высокое качество жизни.

Министерство здравоохранения РК призывает граждан следить за своим здоровьем, не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться к врачам.