Реклама
На главную Новости Шымкента Общество

Министерство здравоохранения приглашает на профилактический прием онкологов

Редактор Юлия Машковская
3
Онкология
Иллюстративное фото

В субботу, 28 марта, во всех региональных, городских и областных онкологических центрах Республики Казахстан пройдет Единый день открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний.

Мероприятие проводится в рамках государственной программы по снижению заболеваемости и смертности от онкологических болезней и повышению доступности специализированной медицинской помощи.

В этот день ведущие врачи-онкологи примут граждан бесплатно, без направления от участкового врача и предварительной записи.

Основное внимание уделено раннему выявлению:
• рака шейки матки;
• колоректального рака;
• злокачественных новообразований почек.

В рамках Дня открытых дверей будут предоставлены:
• консультации по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний;
• разъяснения первых симптомов;
• информация о современных методах диагностики и лечения.

Время проведения: с 09:00 до 13:00. Адрес: городской онкологический центр Шымкента, Байтурсынова 85 А.

При себе необходимо иметь:
• удостоверение личности;
• при наличии — результаты ранее проведенных обследований (УЗИ, КТ, МРТ, медицинские выписки).

Цель акции — раннее выявление злокачественных новообразований, когда лечение наиболее эффективно и позволяет сохранить высокое качество жизни.

Министерство здравоохранения РК призывает граждан следить за своим здоровьем, не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться к врачам.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.