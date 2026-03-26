Министерство здравоохранения приглашает на профилактический прием онкологов

В субботу, 28 марта, во всех региональных, городских и областных онкологических центрах Республики Казахстан пройдет Единый день открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний.
Мероприятие проводится в рамках государственной программы по снижению заболеваемости и смертности от онкологических болезней и повышению доступности специализированной медицинской помощи.
В этот день ведущие врачи-онкологи примут граждан бесплатно, без направления от участкового врача и предварительной записи.
Основное внимание уделено раннему выявлению:
• рака шейки матки;
• колоректального рака;
• злокачественных новообразований почек.
В рамках Дня открытых дверей будут предоставлены:
• консультации по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний;
• разъяснения первых симптомов;
• информация о современных методах диагностики и лечения.
Время проведения: с 09:00 до 13:00. Адрес: городской онкологический центр Шымкента, Байтурсынова 85 А.
При себе необходимо иметь:
• удостоверение личности;
• при наличии — результаты ранее проведенных обследований (УЗИ, КТ, МРТ, медицинские выписки).
Цель акции — раннее выявление злокачественных новообразований, когда лечение наиболее эффективно и позволяет сохранить высокое качество жизни.
Министерство здравоохранения РК призывает граждан следить за своим здоровьем, не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться к врачам.