Юные инженеры из Туркестанской области поедут на FIRST в Хьюстон

Школьники из Толеби представят Казахстан на мировом чемпионате FIRST в США.

Команда «TOLEBI DARYN» специализированной школы-интерната Толебийского района получила путёвку на мировой турнир FIRST Championship, который пройдет в городе Хьюстон. Аким района Еркегали Алимкулов встретился с учащимися, которым предстоит представить страну на международной арене.

В ходе встречи аким высоко оценил достижения школьников в области робототехники, отметив их трудолюбие и стремление к знаниям. Он подчеркнул, что участие в международных соревнованиях является значимым достижением и предметом гордости для всего района, пожелав команде успехов.

Также учащимся было вручено благодарственное письмо акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. Особая благодарность была выражена педагогам и родителям, внесшим вклад в воспитание и развитие талантливой молодежи.

Отмечается, что команда «TOLEBI DARYN» в последние годы демонстрирует высокие результаты в сфере робототехники и инженерных инноваций. На соревнованиях FIRST Championship Central Asia команда завоевала две крупные награды и стала абсолютным чемпионом, получив право представлять Казахстан на мировом этапе, который пройдет с 29 апреля по 2 мая 2026 года.