Шымкент стал площадкой для молодых изобретателей и стартапов

Масштабная выставка, объединившая технологии и традиции прошла в Шымкенте. Событие было организовано в рамках празднования Наурызнамы. Главными рабочими экспонатами выставки стали роботы и технические разработки связанные с ними.

В последнее время, робототехника стала очень популярным направлением в шымкентских учебных заведениях и выставочном центре Корме были представлены плоды этой работы.



Протез с расширенными возможностями для людей, у которых нет верхней конечности, создал третьекурсник Санжар Байзак. Конечно, разработка не может полноценно заменить руку, но все же поможет выполнять многие функции. Это не единственная разработка молодого изобретателя. На «Аллее стартапов» Санжар представил еще один проект.

«Робот является сборщиком, он может собирать и уносить объекты. Второй проект это протез я делал его для стартапа, чтобы в будущем имея инвестиции можно было его разивать. Сама рука сделана на 3Д принтере»,— говорит студент Санжар Байзак

Организаторы события, считают что молодежь активно вовлечена в научно-техническую деятельность. Проекты представленные на инновационной выставке впечатляли. Авторы лучших разработок получили благодарственные письма, тем, кто предоставил уникальные проекты были вручены ценные подарки.

«Все работы очень интересные, наши дети по настоящему талантливы. Они делятся своими разработками, и нам приятно видеть, что они настолько увлечены своими разработками. Мы сделали много выводов для себя и не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем помогать помогать разработчикам развиваться дальше»,- говорит Гульнар Дарибаева заместитель начальника ГОРОНо Шымкента.

Самым эффектным экспонатом выставки, по мнению зрителей, стал робот-танцор — андроид виртуозно исполнил национальный танец «Кара жорга». А самых маленьких посетителей «Аллеи стартапов» позабавил робо-пес, который чутко выполнял все команды.

На выставке было представлено более 100 проектов. Это бытовые помощники, промышленные автоматизированные системы, проекты для образования и медицины.

Выставка показала и раскрыла технический потенциал шымкентских талантливых ребят и важно продолжать вести их к вершинам технических достижений.