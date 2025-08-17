Юные робототехники из Шымкента удивили мир и поднялись на пьедестал в Пекине

С 8 по 12 августа в Пекине состоялся международный чемпионат по робототехнике среди подростков. В престижном турнире приняли участие более 10 тысяч участников в возрасте от 10 до 16 лет из разных стран мира. Соревнования проходили в формате командной игры Dobot, где от участников требовались высокая скорость, ловкость и точность.

Юные робототехники из Шымкента сумели выделиться среди тысяч конкурентов и завоевали третье место. Подготовка к состязанию в Азии длилась около двух месяцев. Одним из тех, кто защищал честь страны, стал восьмиклассник Талгат Есенгельды. Это было его первое соревнование мирового уровня.

Талгат Есенгельды, участник команды Yassi: «Когда объявляли третье место и начали называть команды, нас сначала назвали просто Казахстан, не упомянув название Yassi. Мы с удивлением увидели, что под именем Казахстан указана наша команда – Yassi. Потом нас вызвали на сцену, вручили медали, сделали фото и видео. Это было невероятно!»

Наставник команды Ердос Абдикаримов отметил, что игра Dobot развивается в мире уже около десяти лет, тогда как в Казахстане она начала набирать популярность совсем недавно. Несмотря на ограниченное время для подготовки, юные участники смогли достойно представить страну на международной арене. По его словам, главной целью участия стало стремление доказать, что казахстанские школьники способны конкурировать на мировом уровне.

Ердос Абдикаримов, ментор: «Как наставник, я хотел показать, что наши подростки способны к науке и технологиям, что они могут быть конкурентоспособными на мировой арене. Было нелегко – это же мировое соревнование, участвовали команды из Китая, СНГ и многих стран. Но я объяснил детям, что не нужно бояться, важно чётко выражать свои мысли и двигаться только вперёд. Мы сравнили себя с охотником: у охотника одна цель — вернуться с добычей. У детей тоже была такая цель — и они её добились».

Отметим, что на международном соревновании в Китае Шымкент представляли три команды. Кроме третьего места, молодёжь мегаполиса также получила специальные призы в номинациях «Основные ценности» и «Инженерное мастерство».