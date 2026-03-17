Шымкентские семьи соревновались в сборке роботов

Семейный досуг может быть не только увлекательным, но и технологичным. В Шымкенте родители и дети объединились, чтобы собрать собственных роботов, проверить их в деле и доказать, что интерес к науке начинается с совместного творчества.

Разобраться в деталях и собрать робота, который будет двигаться и выполнять команды- Роману Жомангараеву помогают двое сыновей. Мужчина трудится в строительной компании, ради того, чтобы создать семейную команду и поучаствовать в фестивале робототехники отпросился с работы.

«Конечно объединяет, ну вот совместно это делаем! Вместе! Дружно!»,— с улыбкой делится родитель.

«RoboShanyraq» организованный ко «Дню семьи» в «Шымкент хабе», объединил детей и родителей, через технологии и командную работу. Участники соревнований вместе с мамами и папами разбирались в инструкциях, спорили о ненужных деталях, в общем вместе проводили время за интереснейшим занятием. Победителей, чьи роботы собраны по заданным параметрам, ждут приятные призы.

«Это участники робо-парка, наши резиденты. Мы пригласили их родителей, и на базе хаба проходит такое мероприятие. Фестиваль длится два дня — 1 и 2 апреля. В качестве призов предусмотрены LEGO-роботы, игрушки и мерч от Шымкент хаба. Кроме того, для гостей подготовлены угощения — коже и бауырсаки»,— говорит директор «SHYMKENT HUB» Тимур Козыкеев.

Двенадцатилетний Тамерлан Асан принял участие в соревнованиях вместе со своим другом. За отведённое время ребята полностью завершили работу и представили её на суд строгого жюри. Сам Тамерлан уверен, что в будущем роботы станут частью повседневной жизни, будут жить по соседству с людьми и превратятся в надёжных помощников.