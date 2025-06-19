В Шымкенте стартовал национальный этап олимпиады по робототехнике

В Шымкенте начался республиканский этап престижной международной олимпиады по робототехнике — World Robot Olympiad.

Около 300 школьников из разных регионов Казахстана принимают участие в национальном этапе. Почти половину из них составляют учащиеся общеобразовательных школ, включая 10 команд из сельской местности.

Тема текущего сезона — Future of Robots или будущее роботов. Участники представляют инженерные проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение глобальных проблем с помощью робототехники.

Арсен Асагельдиев, программист: «Это — человекоподобный робот, мы привезли его из Китая, но программируем уже здесь, в Шымкенте. Сейчас он умеет подавать руку, пожимать её, махать и даже ходить. Правда, поверхность здесь скользкая, а его подошвы к ней не адаптированы, поэтому он немного неуклюж. В будущем такие роботы смогут не просто демонстрировать навыки, но и, например, убирать улицы. В Китае такой робот стоит около 16 тысяч долларов».

Соревнования проходят по четырём основным категориям: RoboMission, Future Innovators, RoboSports и Future Engineers. В этом году к составу судей присоединился международный эксперт из Малайзии — Тенгку Хазрул бин Тенгку Хайзар, национальный организатор World Robot Olympiad в своей стране. Он возглавил судейство категории Future Innovators.

Тенгку Хазрул бин Тенгку Хайзар, национальный организатор WRO в Малайзии:

«Сегодня мы наблюдаем за участием школьников из Казахстана в олимпиаде по робототехнике. Я пообщался с учениками Назарбаев Интеллектуальной школы, они готовятся к международному уровню. Уровень подготовки очень впечатляет».

World Robot Olympiad проводится в Казахстане с 2014 года. За это время тысячи школьников представили свои инновационные идеи и получили шанс выйти на международную арену.

Сабыржан Садуакасов, заместитель председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»: «Победители школьного этапа переходят на региональный, затем — на республиканский. Этот этап сейчас проходит в Шымкенте. Лучшие команды по итогам поедут на мировой финал. В 2025 году он состоится в Сингапуре. Особенность нового сезона — акцент на использовании искусственного интеллекта для решения практических задач. В региональном этапе в этом году участвовали более 1200 учащихся. А в 2024 году в Измире, Турция, команда Казахстана заняла призовые места и вошла в мировую десятку. В этом году мы стремимся к ещё лучшему результату».

Победители республиканского этапа будут представлять Казахстан на международном финале, который пройдёт 28–29 ноября в Сингапуре.