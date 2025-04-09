За пропаганду терроризма и вербовку осужден житель Шымкента

В сентябре 2024 года в Шымкенте местный житель через мессенджер WhatsApp отправил своей знакомой материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации «Мусульманские братья», а также пытался вовлечь её в участие в боевых действиях в Сирии.

Суд признал его виновным — за пропаганду терроризма и вербовку для участия в террористической деятельности.

Подсудимый приговорён к 8 годам лишения свободы.

В прошлом году за аналогичные преступления осуждены 10 человек.

Прокуратура Шымкента напоминает: за такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.