Под Шымкентом археологи нашли уникальные артефакты бронзового века

Центр археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Озбекали Жанибекова совместно с национальным историко-культурным музеем-заповедником «Ордабасы» продолжают исследования на территории Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе. Каждый год весной водоем заполняется, а к осени мелеет. Это время дает ученым возможность находить древние захоронения и артефакты, многие из которых впервые открывают новые страницы истории Казахстана.

Профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Озбекали Жанибекова, Александр Подушкин, подчеркивает, это уникальная возможность сохранить историю, не дать исчезнуть редким артефактам. В этом сезоне удалось обнаружить четыре погребения, относящиеся к эпохе бронзы, что дает новые знания о жизни и культуре людей, населявших территорию Туркестанской области тысячи лет назад.

Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. О. Жанибекова: «Вот это погребение конгюйско-сарматского времени. Лежит воин, явный, у изголовья его находится сосуд керамический и восемь наконечников стрел черешковых, с очень характерной формой. Они трехлопастные, вытянут сам наконечник, с так называемыми опущенными жальцами. Это хроноиндикатор, который дает возможность определить время в пределах первых веков до н.э. Здесь же обнаружен бытовой нож, традиционный для номадов, которым срезали мясо с костей. Пряжка, еще одна маленькая пряжка. Ну, этот набор дает нам возможность отнести это погребение к конгюиско-сарматскому времени.

И сам факт, что мы нашли его, уже в таком печальном состоянии, уже, понимаете, очень хорошо, поскольку вот эти артефакты займут место в музейных учреждениях. Ну и заодно мы имеем возможность сказать, что в сармато-конгюйстское время здесь жило народонаселение. И именно свидетельство тому данное погребение».

Одним из уникальных открытий стало женское погребение, датируемое 16–15 веками до нашей эры. Оно связано с андроновской культурой и отличается редчайшими находками, которые позволяют представить быт и традиции женщин того времени. Здесь археологи обнаружили предметы, указывающие на элементы головного убора и украшения женщины-андроновки.

«В первую очередь, это, так называемые, височные кольца. Из бронзы, обтянутые золотом. Блокированные золотом. Это социальный статус человека. Нашивался на головной убор в районе виска. Поэтому называется височные кольца.

Далее… Великолепные, пока единственные в Южном Казахстане браслеты. С конусовидными выступами. Которые тоже характеризуют высокий статус женщины.

Далее… Как элемент головного убора, мы нашли множество бронзовых бусин. Которые нанизывались на специальные нити. И украшали второй элемент головного убора. Накосник. Накосник закрывал косу женщины. И тоже был статус. Там же мы обнаружили серьги. Так называемые серьги с раструбом. И массу бисера. Судя по всему, бисер украшал головной убор.

Одним словом, впервые в археологии Южного Казахстана мы можем предметно говорить об устройстве головного убора женщины андроновского времени и ее украшения», — рассказывает профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. О. Жанибекова Александр Подушкин.

По словам профессора Александра Подушкина, время играет решающую роль: через несколько лет дно водохранилища окончательно заилится, и доступ к ценным находкам может быть утерян. Именно поэтому археологи намерены усилить раскопки и надеются на поддержку местных властей, чтобы сохранить для будущих поколений наследие древности.

Все обнаруженные артефакты детально изучат и передадут в музейные фонды, где они займут достойное место и станут доступными для широкой общественности и научного сообщества.