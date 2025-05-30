Захоронение знатного воина-номада обнаружили археологи в Туркестанской области. Экспедиция центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова совместно с национальным историко-культурным музеем-заповедником «Ордабасы» продолжает масштабные археологические раскопки в Ордабасинском районе на городище ТолебайТобе, которое находится вблизи древнего городища Культобе.

Археологи вскрыли девять погребальных сооружений на городище Толебайтобе. Все они оказались ограбленными, но в нескольких захоронениях удалось найти артефакты древности. Они датируются периодом расцвета Кангюйского государства.

По предположениям археологов здесь захоронен знатный воин номад. Это видно масштабам захоронения, дромос — коридор к погребальной камере, который обычно небольшой, здесь достигает 10 метров. А сам воин был захоронен в деревянном гробу.

Среди многочисленных артефактов — наконечники стрел со следами обмотки хлопковой нитью, фрагменты лука, клинковое оружие, предметы быта, пряжки и конское снаряжение. Особый интерес вызывает найденный артефакт для высекания огня — обязательный элемент кочевнического быта. Также были обнаружены меловые шарики, выполнявшие роль погребальной атрибутики.

«Здесь была ритуальная кладка, снизу положили керамику, сверху гроб. Это редко встречается, в основном это зависит от того, знатный человек, богатый или бедный», — рассказывает археолог Гульмира Стамкулова.

Это захоронение не только даёт представление о военной культуре и социальной структуре эпохи Кангюй, но и позволяет говорить о существовании элиты среди кочевого населения.

Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова: «Сам большой курган порядка 25 метров, очень масштабная конструкция, глубина камеры порядка 4-5 метров, высота свода порядка полутора метров, она указывает на высокий статус человека. Конская атрибуция указывает на высокое положение его. Полагаем там было клинковое оружие, но от него почти ничего не осталось. На пряжках, на наконечниках стрел видны следы кожи минерализованной ткани, даже фиксируется тонкая обмотка хлопковой нитью. Наши материалы показывают, мел, наконечники стрел, что скорее всего здесь лежит воин-сармат. Мы имеем данные о том, что общество Кангюйское было социально дифференцировано, делилось на богатых-бедных и в числе богатых находилась кочевническая знать».

Интересную находку обнаружили в соседнем погребении, где археологи извлекли керамический тигель — специальную емкость для плавки драгоценных металлов. Это позволяет предположить, что здесь покоился человек, связанный с ювелирным ремеслом.

Бахытбек Касымов, главный хранитель фонда национального историко-культурного музея национального заповедника «Ордабасы»: «Ордабасинский район считается по всей республике самым многочисленным, где имеется много археологических памятников, с раннего каменного века до средневековья, здесь много памятников Кангюйского времени».

Все артефакты будут переданы в центральный государственный музей Республики Казахстан для дальнейшего изучения и хранения. Археологи уверены — находки помогут значительно расширить представление о жизни, культуре и социальной структуре народов эпохи Кангюй.