Тайны клинков и табличек: в Ордабасы раскрыли забытые страницы древних цивилизаций

Экспедиция центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Озбекали Жанибекова совместно с национальным историко-культурным музеем-заповедником «Ордабасы» продолжает масштабные археологические раскопки в Ордабасинском районе. Новые находки не только поражают своей сохранностью, но и дают уникальную возможность прикоснуться к быту, духовным традициям и языкам древних цивилизаций.

В могильнике Кызылжар, недалеко от села Сарыарык в Ордабасинском районе, в одном из погребальных сооружений археологи обнаружили захоронение война с полным клинковым вооружением. Особо специалисты отмечают уникальный артефакт: древний меч длиной почти в метр.

Гульмира Стамкулова, научный сотрудник: «Здесь мы видим костяк, относится к кангюйскому времени, оседло-земледельческая культура. Здесь была впервые найдена курильница, это очень редко встречается, это освещение огнем, чтобы почистить погребальную камеру. Еще была найдена пряжка, также, акинак, него рукоятка была костяная, еще меч — очень редко встречается. Кстати, 2000 лет назад было так, когда положили в землю, но со временем коррозируется. Мы видим жертвенную пищу, может быть лошадь. Еще есть керамика. Мы предполагаем это лекарь, ему где-то 35-40 лет, и есть предмет, рядом с ним, его использовали для кровопускания и лечения».

Вместе с опытными археологами в раскопках участвуют и студенты первого курса, у которых появился шанс прикоснуться к истории.

В ходе работ на городище Культобе в долине реки Арыси было найдено скопление глиняных кирпичей-табличек — всего 11 штук. Один из кирпичей, длиной полметра, сохранился полностью, с чётким текстом. Археологи отмечают, судя по всему, в более позднее время кирпичи использовались вторично, а их культурное и историческое значение было забыто.

Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова: «Что касается самой письменности, она выполнена арамейским алфавитом и маркирует один из древних восточных диалектов древнеиранского языка. Там сообщается о строительстве города на землях номадов впервые до этого времени, а это начало первого века нашей эры, встречается слово номад, люди шатров».

Все лингвистические данные будут отправлены в Великобританию и Францию, где их расшифровкой займутся палеолингвисты. А все найденные артефакты передадут в Центральный государственный музей Республики Казахстан для изучения и хранения.