В Туркестане обсудили реставрацию мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави на международном семинаре

В Туркестане прошёл международный научно-практический семинар, посвящённый истории изучения и реставрации мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

Мероприятие организовано музеем-заповедником «Азрет Султан» при поддержке Министерства культуры и информации РК.

В семинаре приняли участие учёные и эксперты из Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана. Обсуждались вопросы сохранения, восстановления и научного изучения уникального памятника архитектуры.

С докладами выступили ведущие реставраторы, архитекторы и историки. Участники обменялись опытом и обсудили современные методы сохранения культурного наследия.

В завершение была представлена тематическая выставка, посвящённая истории исследования мавзолея.