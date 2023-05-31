«Власти не нужны были думающие люди»: Историк о расстрелах во время репрессий

В Шымкенте вспоминают жертв политических репрессий. На мемориальном комплексе почтили память погибших.

Начиная с 30-х годов в ходе политических репрессий погибли тысячи людей, большая часть которых представляла казахскую интеллигенцию.

Мемориал «Касирет» в народе называют горой Кайтпас. Сторожилы города рассказывают, во времена гонений с большой горы расстреливали тех, кто считался врагом народа, потом тела сбрасывали в пропасть и закапывали.

Внук полит репрессированного Султанов Адильбек, рассказывает, его дедушка Исмаилхан Сатыбалдиев сначала работал учителем, потом по карьерной лестнице дошел до второго секретаря обкома партии. В 37 году, без каких-либо причин и объяснений его арестовали и признали врагом народа. После приговорили к расстрелу.

«Голощекин давал указание, собирали тройку людей, называли одного врагом народа, а следом 10 невинных уничтожали. Они просто хотели видных деятелей уничтожить, а оставить простых людей которых можно было вести куда угодно», — рассказывает Адильбек Султанов, внук полит репрессированного.

Историк-казаховед Омир Шыныбекулы, автор нескольких книг о гонении казахского народа. Он рассказывает, тогда правящей власти нужно было одно — чтобы люди просто молчали.

«Они хотели опустошить нашу землю, при этом, чтобы опустошить землю, нужно было истребить думающих людей, а потом взялись за простой народ. А казахи в то время, в основном занимались скотом, и этот скот у них отбирали. К сожалению, мы до сих пор не знаем, сколько людей мы потеряли точно», — говорит Омир Шыныбекулы, историк.

Во время сталинских репрессий погибла скорее самая видная часть казахских деятелей, тех кто не боялся говорить правду и простые люди. Казахский народ, несмотря на трудности, не только выжил сам, но и помог сохранить целостность другим этносам. По неофициальным данным, в те годы погибло от голода и мучений десятки тысяч казахов. Многие были вынуждены покинуть свою родину.