31 мая — в Казахстане День памяти жертв политических репрессий и массового голода

В канун Дня памяти жертв политических репрессий и массового голода поговорим о печально известной Лисьей балке и музее жертв политических репрессий.

Знаковые места. В Шымкенте есть как минимум два знаковых места, связанных с памятью о жертвах политических репрессий ХХ столетия. Это мемориал «Қасірет» в Лисьей балке и музей жертв политических репрессий на улице Кайрата Рыскулбекова.

Мемориал «Қасірет» расположен в так называемой Лисьей балке, которая была местом массовых политических расстрелов в 1937-1938 годах. Он был открыт в 1997 году. Композиция мемориала представляет собой разбитые мраморные блоки внутри двух металлических клеток, «плачущий глаз», встроенный в стену позади решетки. Большая голая плита покрывает могилу жертв. На вершине холма – статуя матери, держащей на руке ребенка.

По некоторым данным, в этом месте в конце 30-х годов было расстреляно более 16 тысяч человек. Ежегодно в День политических репрессий (помимо двух лет пандемии) на мемориале «Қасірет» проводится митинг памяти невинно расстрелянных, возложение венков.

Память о подвигах новомучеников

В списках расстрелянных в Лисьей балке – 60 с лишним человек – это священники и служители русской православной церкви, которые в годы безбожия приняли мученическую кончину. Среди них – один из видных деятелей православия начала ХХ века митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), духовный писатель митрополит Петроградский Иосиф (Петровых), архиепископ Омский Алексий (Орлов), архиепископ Великоустюжский Николай (Клементьев), епископ Ростовский Евгений (Кобранов), епископ Ивановский Борис (Воскобойников), наместник Смоленского Троицкого монастыря схиархимандрит Елевферий (Печенников), настоятельница Пензенского Свято-Троицкого монастыря игумения Ева (Павлова), благочинный Сретенского округа Москвы, выдающийся проповедник и просветитель протоиерей Николай Толгский, сподвижник святого патриарха Тихона протоиерей Владимир Смирнов, духовные окормители тайного монашества – иеромонахи Иоанн (Лаба) и Иларион (Цуриков), депутат III Государственной думы священник Василий Климов…

Два года назад, 3 мая 2021 года, на территории мемориала «Қасірет» был открыт монумент в виде креста-памятника с памятными плитами. Освятил монумент митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

На освящении владыка Александр сказал: «Наш священный долг – беречь и передавать следующим поколениям память о подвигах новомучеников и исповедников, прославлять их мужество и стойкость, вдохновляться твердостью их веры, свидетельствовать о том, что они – слава и красота православной церкви».

Тогда митрополит добавил, что освящение мемориала на месте, «откуда взошли на небо тысячи и тысячи архипастырей и священников, монашествующих и мирян», является частью «этой священной миссии».

Глава Митрополичьего округа выразил надежду, что пример новомучеников поможет нынешним христианам «хранить в своем сердце верность православию, исповедовать и дерзновенно проповедовать ближним и дальним Христа Распятого и тридневно Воскресшего».

Митрополит Астанайский и Казахстанский отметил, что Лисья балка – это священное место для последователей всех традиционных конфессий Казахстана, так как здесь мученическую кончину приняли люди разных вер: православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи и буддисты. Два года назад владыка поблагодарил власти Шымкента за разрешение установить монумент и благоустроить вокруг него территорию.

Музей жертв политрепрессий

Музею жертв политических репрессий без малого 22 года. Его открытие состоялось в ноябре 2001 года и было приурочено к 10-летней годовщине независимости Казахстана. Музей в Шымкенте стал одним из самых первых музеев в стране, посвященных памяти жертв политических репрессий 1937-1938 годов.

Главная цель создания этого музея – почтить память погибших людей, которые стали жертвами политического режима.

Недавно в музее прошла модернизация, обновили фасад здания и дизайн залов, экспозиционных стендов. Внешне он стал более современным.

«18 мая у нас прошло мероприятие «Ночь музеев». Нас посетили более 700 человек, – рассказала директор Шымкентского музея жертв политических репрессий Мария Келескызы Аскарова. – Для посетителей школьного возраста и студентов мы подготовили интерактивные конкурсы, квесты: мобилографии, на знание экспозиций фондов нашего музея. Очень живо, интересно прошла наша «Ночь…»

Мы всегда рады посетителям, ждем их в музее в будние дни с 9:00 до 18:00, а в субботу – до обеда. В воскресенье музей отдыхает. Наш коллектив поставил перед собой амбициозную задачу – поднять имидж музея до международного уровня. Для этого нам, в частности, надо пополнить фонды музея, архивные материалы – это главные составляющие любого музея. Один из вариантов пополнения – видеозаписи воспоминаний членов семей репрессированных. Мы их приглашаем к нам в музей и на фоне стендов просим поделиться воспоминаниями о трагичных страницах истории их семьи, истории страны.

Усиливаем кадровый состав, три наших сотрудника учатся в магистратуре, один из них сегодня командирован своим вузом на стажировку в госархивы Ташкента. Музей поддерживает связь с коллегами – сотрудниками музеев АЛЖИР (Акмолинского лагеря жен изменников Родины), КарЛАГа, города Ташкента. Обмениваемся копиями документов.

У музея есть свой сайт. К сожалению, пока он находится в разработке, заполняется необходимым контентом, документами, надеемся, что вскоре его запустят.

Очень рассчитываем на пополнение фондов музея материалами, которыми с нами поделятся члены Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий».

Госкомиссия

Внимание к теме реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане усилилось после того, как Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». Дата подписания указа – 24 ноября 2020 года. Во всех областях и городах республиканского значения были созданы свои региональные государственные комиссии, рабочие группы по реабилитации.

Их основные задачи: юридическая и политическая реабилитация жертв политических репрессий, восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий невинных жертв сталинских репрессий на основе международных стандартов и ценностей, основанных на нормах международного права.

Кто вошел в состав государственных комиссий? Видные ученые, доктора, кандидаты исторических наук, профессора, академики НАН РК, а также юристы и общественные деятели, руководители госорганов. Работа комиссии основывается на принципах объективности и достоверности оценки явлений, фактов и событий, происходивших

в 20-50-е годы ХХ века.

Региональные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий возглавляют акимы областей и городов. Для нас важнее знать, кто является руководителями рабочих групп по реабилитации жертв репрессий при акиматах области и города, ведь именно они – главные работяги, исполнители.

В Туркестанской области такую рабочую группу при акимате области возглавляет Гульнара Садибековна Шардарбекова, директор КГУ «Государственный архив общественно-политической истории Туркестанской области».

Рабочую группу по реабилитации жертв политических репрессий при акимате города Шымкента возглавляет Гульнар Амирбаевна Жанысбекова, начальник центра «Рухани жаңғыру и Ассамблея народа Казахстана», кандидат исторических наук, доцент ЮКУ им. М. Ауэзова.

Для рабочих групп проводятся онлайн-семинары, между ними идет постоянное взаимодействие и обмен опытом, базами данных и информацией.

Политрепрессированные – это общее понятие. На самом деле работа идет в нескольких направлениях в зависимости от категории жертв: враги народа, жертвы насильственной коллективизации, кулаки, баи, полуфеодалы (середняки), депортированные, представители традиционного духовенства, беженцы (откочевники), вынужденные покинуть пределы Казахстана в 1916-1930 годах; военнопленные-казахстанцы, оказавшиеся в 1939-1945 годах в плену фашистской Германии; участники политических выступлений, боровшиеся за независимость и территориальную целостность Казахстана, подвергнутые государственному преследованию и репрессиям за эти идеи.

Задача-максимум: выявление информации и сбор сведений для создания общей республиканской базы представителей всех категорий жертв политических репрессий, которые прежде не были реабилитированы. И не факт, что жертва политрепрессий будет стопроцентно оправдана. Подлежат жертвы репрессий реабилитации или нет, в каждом отдельном случае будут определять опытные юристы.

Рабочая группа Шымкента

Что сделано в Шымкенте рабочей группой комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий? Ответим сразу: многое. Группа работает по 9 из 11 направлений, утвержденных комиссией. Она находила различные данные в архивах, для их изучения выезжала в другие регионы, страны, собирала документы. Ряд уточненных документов был передан в госкомиссию.

В январе 2023 года на заседании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий состоялась презентация 31-томного сборника материалов и документов, посвященных истории политических репрессий. В этот сборник, изданный под общей редакцией государственного советника Ерлана Карина, вошли и материалы из ранее не издававшихся архивных документов и материалов, касающихся истории различных категорий жертв политических репрессий 20-50-х годов ХХ века. В частности, рабочей группой Шымкента был издан 26-й том этого сборника. Его авторами являются Гульнар Жанысбекова, Сейдехан Алибек, Жанторе Ашим и Майра Тугелова. Работа над сбором материалов продолжается.

Одним из масштабных, значимых мероприятий, организованных и проведенных рабочей группой, стала международная научно-практическая конференция «Политические репрессии в Южно-Казахстанском регионе в I половине ХХ века: изучение и исследование с точки зрения Нового Казахстана».

Мероприятие было организовано при поддержке акимата Шымкента и прошло в одном из вузов города в декабре 2022 года. В работе конференции приняли участие член проектного офиса Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политрепрессий, главный эксперт комитета Министерства науки и высшего образования РК С. Алгалиев, представители рабочих групп госкомиссии в регионах, ученые.

Было высказано пожелание, чтобы темы, лежащие в основе научной конференции, обсуждались не только в научной среде, но и изучались студентами и магистрантами вуза в качестве научной работы.

С начала этого месяца рабочая группа объявила акцию «Народная память». В прошлом и этом номере РАБАТа мы даем объявление о ней.

Для чего проводится эта акция? Руководитель рабочей группы по исследованию жертв политических репрессий Гулнар Жанысбекова пояснила: «Не все жертвы были реабилитированы. Потомки тех жертв – наши молодые современники, вот они забывают, не могут сказать, кто кому кем приходится, они забывают, кто есть кто, уже идет забвение среди народа, поэтому всколыхнуть и восстановить эту память – это очень своевременно».

Рабочая группа Шымкента приглашает всех жителей города и Туркестанской области присоединиться к акции «Народная память».

Главное – уроки истории нашей страны. Надо их исследовать, изучать, чтобы никогда не повторились ее трагические страницы. Необходимо восстановить историческую справедливость.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА