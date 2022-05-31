Токаев почтил память погибших в период политических репрессий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв политических репрессий и голода.

Президент сегодня в столице принял участие в церемонии возложения венков к монументальному комплексу «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым».

Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.

В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.

Сразу после этого Глава государства вылетел в Алматы с рабочим визитом. Предполагается, что 1 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятии посвященном Дню защиты детей и в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук.