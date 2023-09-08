В ДП Шымкента раскрыли подробности увольнения Данияра Меирхана

Самый известный полицейский Шымкента Данияр Мейрхан освобожден от должности руководителя полка ДП Шымкента, передаёт Otyrar.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Талгат Есимов. Высокопоставленного полицейского лишили кресла за дискредитирующие сотрудника полиции проступки.

«08.09.2023г. Решением Дисциплинарной комиссии Департамента полиции г.Шымкент, за дискредитирующие сотрудника полиции проступки, от занимаемой должности освобожден руководитель Полка ДП Данияр Мейрхан, его заместитель и двое командиров спец роты», — написал адвокат.

В департаменте полиции Шымкента информацию подтвердили. В ведомстве предоставили сведения по факту, но не указали анкетных данных сотрудников, освобожденных от занимаемых должностей. Правоохранители сообщили, что ранее сотрудники антикоррупционной службы задокументировали факт получения денег в сумме 70 тыс тенге инспектором полка патрульной полиции. В связи с этим инспекция по личному составу департамента полиции провела служебное расследование.

«8 сентября результаты расследования вынесли на рассмотрение дисциплинарной комиссии. Комиссия, в свою очередь, пришла к выводу и вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления. Сегодня же начальником ДП г.Шымкент Таевым Д. подписан приказ об их освобождении от должностей. Подозреваемого инспектора полка уволили за дискредитацию звания полицейского. В отношении задержанного полицейского проводится досудебное расследование по ст.366 УК РК «получение взятки». Он находится под стражей.Руководство департамента полиции и впредь намерено принимать жесткие меры в отношении сотрудников переступивших Закон»,- сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Данияр Мейрхан родился в 1981 году, в органах внутренних дел служит с 2003 года. С марта 2020 года был начальником полиции Тюлькубасского района. До этого занимал пост начальника Управления полиции Туркестана.

В мае 2022 года стало известно, что начальника полиции Тюлькубасского района Данияра Мейрхана временно отстранили от должности. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (статья 190, часть 4, пункт 2 УК РК). Позже его отпустили под залог в размере 40 миллионов тенге. Чуть позже его адвокат сообщил, что дело в отношении его подзащитного прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В октябре прошлого года его назначили командиром Полка патрульной полиции Шымкента.