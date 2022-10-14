Обвиняемый ранее в мошенничестве в особо крупном размере Данияр Мейрхан из ДП области перешел в состав ДП Шымкента. передает OTYRAR.

Экс-начальник Тюлькубасского районного отдела полиции Туркестанской области получил руководящую должность. Данияр Мейрхан назначен командиром полка патрульной полиции Шымкента.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе городского Департамента полиции. Сегодня также стало известно о прекращении уголовного дела в отношении него.

Напомним, в конце апреля этого года Данияра Мейрхана задержала полиция, его подозревали в незаконном завладении автомобиля в одном из автосалонов города.

Однако в апреле месяце подполковнику удалось выйти под залог. Дело расследовалось управлением собственной безопасностью, а затем сотрудниками Антикора. Сегодня стало известно о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и о новом назначении.