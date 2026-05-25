В частной школе «Auzhan KTL» отметили последний звонок

В частной школе «Auzhan KTL» состоялась торжественная линейка, посвящённая последнему звонку. Выпускников проводили во взрослую жизнь, а отличников учёбы и победителей республиканских олимпиад наградили дипломами и благодарственными письмами.

На торжественной линейке собрались ученики, родители и педагоги, чтобы проводить выпускников во взрослую жизнь. Атмосферу праздника создали школьники с цветами и малыши с белыми бантами.

Аянат Есенкабыл, выпускница частной школы «Auzhan KTL»: «Сегодняшний день — особенный для каждого выпускника. Это момент, когда мы вступаем в новую жизнь, прощаемся с детством и делаем первые серьёзные шаги во взрослое будущее. Я очень рада окончить эту школу с “Алтын белгі” и хочу поблагодарить свою школу, родителей и всех близких за поддержку».

Выпускники станцевали прощальный вальс, символично попрощавшись со школьными годами. Руководство школы также отметило лучших учеников и победителей республиканских олимпиад, им вручили дипломы и благодарственные письма.

Алибек Алатаев, директор частной школы «Auzhan KTL»: «Достижения наших выпускников в этом году действительно впечатляют. У нас есть один обладатель “Алтын белгі”, три выпускника с аттестатом особого образца, а также трое учеников получили приглашения в зарубежные вузы».

В частной школе «Auzhan KTL» особое внимание уделяется качественному образованию каждого ученика. А благодаря подготовительному классу дети легче адаптируются к школьной жизни. Здесь стараются сопровождать ребёнка с самых первых шагов, обеспечивая ему комфортное обучение и качественные знания.

Зухра Куандыкова, преподаватель частной школы «Auzhan KTL»: «Подготовительный класс — один из самых важных этапов в жизни ребёнка. Именно в этот период дети начинают адаптироваться к школьной среде и делают свои первые шаги в обучении. В нашей школе созданы все условия для того, чтобы этот процесс проходил легко и эффективно. Опытные педагоги с помощью специальных психологических и развивающих заданий всесторонне готовят детей к школе».

