Познание истоков: встреча в школе AUZHAN KTL

История как основа национального самосознания. О важности знания своих корней и сохранения культурного наследия рассказал учащимся школы AUZHAN писатель Санжар Керимбай. Встреча была посвящена исторической памяти, духовным ценностям и роли молодежи в сохранении национальной идентичности.



Сохранить родной язык, культуру и историческую память народа — этой цели посвятили свою жизнь многие представители казахской интеллигенции прошлого века.

Об их судьбах и вкладе в развитие национального самосознания рассказал школьникам писатель Санжар Керимбай. В ходе встречи учащиеся узнали о малоизвестных страницах отечественной истории и людях, чьи идеи и труды остаются актуальными и сегодня.



Проект «Кітап Like» реализуется в школе AUZHAN с целью повышения интереса учащихся к истории и литературе. В рамках инициативы школьники не только знакомятся с произведениями, но и изучают судьбы героев и исторических личностей. Итоги своей работы участники представили на сцене, поделившись с аудиторией впечатлениями, выводами и размышлениями по прочитанным книгам.



В финальный этап проекта вышли участники, которые представили зрителям инсценировки и тематические постановки по мотивам прочитанных произведений.

Среди них — ученица шестого класса Мариям. По словам школьницы, наибольшее впечатление на нее произвела история государственного и общественного деятеля Узбекали Жанибекова, внесшего значительный вклад в сохранение национальных ценностей и культурного наследия.



Мариям Курмангаликызы, ученица 6 класса AUZHAN KTL: «Ранее выдвигалось предложение создавать тракторные бригады из девушек и женщин. Многие были готовы поддержать эту инициативу. Однако один человек выступил против. Им был Узбекали Жанибеков».



По словам организаторов, такие проекты способствуют развитию интереса молодежи к истории, литературе и национальным ценностям. В школе отмечают, что подобные инициативы помогают расширить кругозор учащихся, укрепить их культурную идентичность и сформировать более глубокое понимание исторического наследия страны.



Алибек Асылбекулы, директор AUZHAN KTL: «В рамках этого мероприятия мы проводим финальный этап проекта «Кітап Like». Начиная с прошлого года Санжар Керимбай и команда издательства «Отбасы хрестоматиясы» проводят для наших учеников лекции о национальной идентичности и духовных ценностях».



Для победителей проекта предусмотрен призовой фонд в размере одного миллиона тенге. Отмечается, что инициатива направлена на поддержку интереса молодежи к знаниям, а также на поощрение их усилий в сфере образования и духовного развития.