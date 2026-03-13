Как Шымкент готовится к референдуму

До референдума по внесению изменений в Конституцию Казахстана остаётся два дня. В Шымкенте завершается подготовка избирательных участков, комиссии проверяют оборудование и организацию работы в день голосования.

Горожане могут прийти на свои участки 15 марта и выразить свою позицию по предложенным поправкам в основной закон страны.

На участке №92, расположенном в школе-гимназии №1 готовы к приему граждан. Установлены кабинки для голосования, подготовлены урны для бюллетеней, обеспечено дополнительное освещение.

В кабинках есть ручки, а для людей с ограниченными возможностями подготовлены специальные лупы и материалы со шрифтом Брайля, чтобы каждый избиратель мог проголосовать самостоятельно и без затруднений.

«Количество избирателей 1559, все возможности для людей с ограниченными возможностями создали, начиная с пандусов, дорожек, инвалидных колясок и условий в кабинках. Также раздали пригласительные за 10 дней до начала референдума все пригласительные уже раздали», — Анар Аманкулова, директор школы гимназии №1.

Всего в Шымкенте право принять участие в голосовании имеют 695 тысяч 145 человек. Для проведения референдума будут работать 369 участковых комиссий. Кроме того, за процессом голосования будут следить и международные наблюдатели.

«В день выборов будут работать 2 сервиса, один у кого нет регистрации и его могут прописать на один день и проголосовать. 304 участках будет работать онлайн сервисы если человек недавно переехал он пишет заявление и может проголосовать на этом участке, если он находится на другом участке то его перенаправят на его участок», — Кайырбек Кунанбеев, председатель шымкентской территориальной комиссии референдума.

Узнать, к какому избирательному участку относится ваш адрес, можно на сайте shm.saylaw.kz.

Если найти информацию онлайн не удалось, можно обратиться в колл-центр или уточнить данные по месту жительства в ближайшем участке. Голосование в день референдума 15 марта пройдет с 7 утра до 8 вечера.

Жителям города предстоит высказать своё мнение по вопросу внесения изменений в конституцию страны. Для удобства проезд в общественном транспорте в этот день будет бесплатным.