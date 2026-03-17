Казахстан вступает в новый этап развития

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что новая Конституция является «стратегическим мандатом доверия и новым общественным договором», открывающим качественно новый этап развития страны.

По его словам, предстоит «перезагрузка взаимоотношений государства и граждан», а также возможна дополнительная амнистия: «мы можем провести амнистию по ряду правонарушений, не представлявших угрозы безопасности». При этом он подчеркнул, что «административная амнистия станет первой в истории страны».

Президент отметил, что Основной закон — «яркий символ единства и солидарности народа» и «прочная платформа для восхождения нации».

Он также подчеркнул значение документа: «Новая Конституция – главный документ Справедливого Казахстана», добавив, что она станет «надежной опорой государственности и Суверенитета».

Глава государства заверил: «Я приложу все усилия для ее безупречного исполнения» и пообещал «верно служить в соответствии с Новой Конституцией».