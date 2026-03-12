Пенсионеры обсудили проект новой Конституции

В Шымкенте продолжается разъяснительная работа по изменениям, вносимым в Конституцию. Одна из таких встреч была организована в Центре активного долголетия. В мероприятии приняли участие пенсионеры центра, общественные активисты и эксперты.

В ходе встречи эксперты остановились на основных направлениях нового законопроекта и подробно разъяснили содержание предлагаемых изменений.

Особое внимание было уделено тому, какое влияние нововведения окажут на развитие страны, стабильности общества и как скажутся на правах и возможностях граждан. Пенсионеры проявили активность и высказывали своё мнение.

Жасмина Ашимова, общественный активист: «Наша Конституция была принята в 1995 году, и с тех пор прошло более 30 лет. За это время многое изменилось, изменились и требования времени. Некоторые положения, принятые тогда, уже не столь актуальны. Поэтому было принято решение привести их в соответствие с современными реалиями. В рамках этих изменений предусмотрены направления, которые будут полезны для всех — для молодёжи, пожилых людей и в целом для представителей всех поколений казахстанского общества».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума.

Согласно документу, 15 марта граждане страны путём голосования смогут высказать мнения поддерживают они изменения в Конституцию или нет.