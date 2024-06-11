Продажу энергетиков могут запретить в Казахстане

Энергетические напитки теперь могут запретить в Казахстане.

В мажилисе сейчас рассматривается вопрос продажи напитка лицам младше 21 года. Пока этот вопрос рассматривается, медики бьют тревогу, мол от напитков свое здоровье губят люди. Мажилисмены заверили, что большинство граждан, пристрастившихся к азартным играм, употребляют энергетические напитки.

Арсен Турлыбай в день употребляет 5-6 банок энергетического напитка. Парню 21 год, уже появились проблемы со здоровьем, говорит он. Сначала болел желудок, после аритмия. Энергетики решил бросить, но желание пить отбить не удалось.

Арсен Турлыбай, житель Шымкента:

«Как уже 2 года я пью энергетики, каждый день до работы и после, выпивал по 5-6 бутылок, после чего я начал замечать боли в животе, но я не особо обращал на это внимание, спустя некоторое время все начало ухудшаться и в один момент меня доставили в больницу, где поставили диагноз желудочно-кишечным трактом»

Проблемы после употребления энергетиков приводят к серьезным последствиям, говорят медики. Чаще всего люди страдают артериальной гипертензией, мигренью, нарушениями сердечного ритма, и проблемами с желудочно-кишечного тракта. Врачи советуют — убрать из рациона эти напитки.

Луиза Алтынбекова, нутрицолог, диетолог:

«Люди думают, что это дает им энергию, и полагают, что производительность труда увеличивается благодаря энергетическим напиткам в течение дня. Нельзя сказать, что этот напиток вредит только организму людей до 21 года. Энергетический напиток рекламируется как содержащий минералы и витамины группы B. Но чрезмерное присутствие препарата в организме имеет негативный эффект».

Пока власти думают как запретить энергетические напитки людям до 21 года. Население продолжает его употреблять и в не малом количестве. Если раньше людей пугали газированными напитками, теперь угрозой стали энергетики. Эксперты советуют, чтобы здоровью не вредить, употреблять простую воду, здесь нет химикатов и для здоровья она полезна.

Нуркожа Асет