Каждый шестой житель Казахстана получает бесплатные лекарства — Минздрав

За последние 7 лет в Казахстане значительно расширилась система амбулаторного лекарственного обеспечения — как по охвату населения, так и по объёму финансирования.

Если в 2018 году бесплатные лекарства получали 1,9 млн человек, то к 2025 году число получателей выросло до 3,4 млн граждан.

Таким образом, сегодня государственную лекарственную поддержку получает примерно каждый шестой житель страны.

Как сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов на пресс-конференции в СЦК, бюджет амбулаторного лекарственного обеспечения увеличился более чем в три раза: с 87,2 млрд тенге в 2018 году до планируемых 337 млрд тенге в 2026 году.

Рост финансирования связан не только с инфляцией, но и с расширением перечня, включающего дорогостоящие инновационные препараты.