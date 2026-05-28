В Шымкенте обновили стадион для международных турниров

Шымкент готовится к проведению крупных международных соревнований по лёгкой атлетике. Одним из главных спортивных событий 2026 года станет XXXV Мемориал Гусмана Косанова, который пройдет с 30 июня по 1 июля.

Ожидается, что участие в традиционном международном турнире примут около 800 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Японии, Филиппин, Азербайджана, Грузии, Турции и Египта.

Кроме того, в ближайшее время в мегаполисе планируется проведение чемпионата Азии по лёгкой атлетике. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов. Проведение турнира такого уровня позволит укрепить статус Шымкента как международного спортивного центра и станет дополнительным стимулом для развития туризма.

По поручению акима города на Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова проведена масштабная модернизация. Спортивный объект полностью приведён в соответствие с международными стандартами и преобразован в современный комплекс.

В рамках обновления полностью модернизирована легкоатлетическая инфраструктура стадиона. Построена новая восьмиполосная беговая дорожка, уложено современное тартановое(бесшовное) покрытие, обновлены зрительские трибуны, установлены LED-экраны, бортовые экраны и мониторы. Старое покрытие демонтировано и заменено новым, соответствующим международным требованиям.

Также закуплен новый спортивный инвентарь для олимпийских дисциплин, включая прыжки в высоту, прыжки с шестом и бег с барьерами.

Финансирование проекта осуществлено за счёт спонсорских средств. Значительная часть строительных материалов также была предоставлена меценатами.

Благодаря проведённой модернизации в Шымкенте созданы все условия для проведения международных соревнований высокого уровня.