Ключи от новых квартир вручили 30 семьям в Шымкенте

В Шымкенте ещё 30 семей получили ключи от квартир в рамках государственных программ льготного жилищного кредитования. В церемонии вручения принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Жильё предоставлено гражданам, состоящим в жилищной очереди, на условиях аренды. Новостройки расположены в микрорайоне «Бозарық» и введены в эксплуатацию с соблюдением всех строительных норм и требований качества.

Передача жилья осуществляется в установленном законом порядке. Квартиры распределены среди участников программ АО «Отбасы банк» «2-10-20» и «5-10-20», подтвердивших платёжеспособность и соответствующих условиям участия в государственных жилищных инициативах.

Среди получателей — многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, граждане с инвалидностью, а также сотрудники бюджетной сферы.

Реализация проекта направлена на расширение доступности жилья, поддержку граждан, стоящих в очереди, и развитие комфортной городской среды в рамках поручений главы государства.