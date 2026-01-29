Легкоатлеты Шымкента готовятся к чемпионату Казахстана

Легкоатлеты Шымкента завершают активную фазу подготовки к чемпионату Казахстана, где им предстоит побороться за призовые места и путёвки на международные старты.

Сейчас у ребят проходит активная подготовка.Тренировочный процесс включает полноценную разминку, а также специальные барьерные упражнения, направленные на отработку техники, координации движений и скоростных качеств.

Богдан Гончаров в прошлом уже принимал участие в Азиатских играх и чемпионатах мира. Этот ценный опыт помогает преодолевать не только барьеры на дорожке стадиона, но и ломать психологические преграды. Как и любой спортсмен, он мечтает о покорении высоких вершин.

Богдан Гончаров, легкоатлет:

Хотелось бы взять место, будем готовиться, хотелось бы первое место. Это получилось очень спонтанно, неожиданно: просто занимался, потом меня заметил мой нынешний тренер, и у меня пошли результаты, начал заниматься профессионально. Просто не заканчивать тренировки, тренироваться и не бросать на полпути.

Подготовка спортсменов включает регулярные, планомерные тренировки и психологическую подготовку. Впереди у легкоатлетов несколько серьёзных стартов, необходимо пройти через них, сохранив хорошую форму и показав результат.

Нурлыбек Султанов, старший тренер по лёгкой атлетике города Шымкента:

«У U20 и U18 в этом году будут и чемпионат Азии, и чемпионат мира. Сейчас очень хорошая замена старшим нашим спортсменам, и у нас есть надежды попасть и в национальную команду на Азию, и на чемпионат мира — тоже есть претенденты. Сейчас проходит предстартовая подготовка, затем пойдёт разгрузочная неделя перед стартами. Мы ждём от наших спортсменов хорошие результаты».

С 18 по 20 февраля в Усть-Каменогорске пройдёт чемпионат Казахстана среди команд U18 и U20. С 26 по 28 февраля там же, на чемпионате Казахстана, встретятся команды спортсменов старших возрастных категорий и юноши.