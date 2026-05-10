В Шымкенте прошла экологическая и патриотическая акция «Таза Қазақстан»

В Шымкенте прошла экологическая и патриотическая акция «Таза Қазақстан»

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимат города Шымкента

В Шымкенте в рамках акции «Таза Қазақстан» прошли масштабные работы по благоустройству и санитарной очистке города. В мероприятиях приняли участие жители, волонтеры, школьники и родители.

Участники акции привели в порядок мемориальный комплекс «Даңқ», очистили плиты с именами фронтовиков и благоустроили территорию у Вечного огня. Также уборка и озеленение прошли у памятников Бауыржану Момышулы, Сабыру Рахимову и Алии Молдагуловой.

Кроме того, волонтеры помогли труженице тыла Галине Муртазиной, а школьники встретились с почетным гражданином Шымкента Өркеном Абдреевым.

Организаторы отметили, что акция стала не только экологической инициативой, но и важным примером патриотического воспитания молодежи и уважения к истории.

