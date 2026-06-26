26.06.2026: в Шымкенте 141 пара решила создать семью

26 июня 2026 года в Шымкенте 141 пара подала заявление на государственную регистрацию брака. Красивую дату многие молодожёны выбрали для создания семьи и начала нового жизненного этапа.

По данным филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту, с начала 2026 года по состоянию на 26 июня в мегаполисе зарегистрировали свой брак уже 3318 пар.

Статистика свидетельствует о том, что жители Шымкента продолжают активно создавать семьи, а интерес к регистрации брака в символические даты остаётся неизменно высоким.