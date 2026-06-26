Реклама
Freedom broker
На главную Анонс 26.06.2026: в Шымкенте 141 пара решила создать семью

26.06.2026: в Шымкенте 141 пара решила создать семью

-
Редактор Юлия Машковская
-
24
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

26 июня 2026 года в Шымкенте 141 пара подала заявление на государственную регистрацию брака. Красивую дату многие молодожёны выбрали для создания семьи и начала нового жизненного этапа.

По данным филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту, с начала 2026 года по состоянию на 26 июня в мегаполисе зарегистрировали свой брак уже 3318 пар.

Статистика свидетельствует о том, что жители Шымкента продолжают активно создавать семьи, а интерес к регистрации брака в символические даты остаётся неизменно высоким.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.