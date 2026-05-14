Во Дворце Независимости состоялась церемония встречи Реджепа Эрдогана

Во Дворце Независимости состоялась церемония встречи Реджепа Эрдогана

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил лидера Турции.

В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

