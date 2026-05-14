Токаев и Эрдоган обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в узком составе в рамках государственного визита турецкого лидера в Казахстан.

Глава государства тепло приветствовал высокого гостя, отметив особую значимость визита для развития двусторонних отношений.

– Ваш визит имеет исключительное значение и является историческим событием. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения и вечное партнерство. Между нашими государствами нет противоречий и разногласий, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его официального визита в Турцию в прошлом году. По его словам, сегодня состоится шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также масштабный бизнес-форум с участием представительных делегаций двух стран.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Главу государства за теплый прием и гостеприимство.

– Для нас большая честь посетить землю предков. Особую радость доставил теплый прием и сопровождение нашей делегации казахстанскими военными самолетами с момента пересечения воздушного пространства страны. Уверен, что этот визит внесет значительный вклад в укрепление единства наших братских народов, – заявил президент Турции.