На очередном чемпионате Казахстана по дзюдо в Актау талантливый борец из Туркестанской области Дидар Хамза в весовой категории до 90 кг завоевал золотую медаль.

Отметим, — это первая золотая медаль в копилке Туркестанской области. Победители чемпионата войдут в сборную и представят страну на Токийской олимпиаде.



Напомним, ранее Дидар выступал в весовой категории до 81 кг, и это его первая победа в новой весовой категории. Второе место за спортсменом из Шымкента Ерсултаном Музаппаровым, третье заняли Аслан Сагитбек из Костанайской областии Адилет Мисин из Актюбинской области.

По словам старшего тренера по дзюдо Туркестанской области Серика Култаева, мужчины и женщины соревнуются в 7 весовых категориях. Тренеры каждой области и города привезли на чемпионат Казахстана своих лучших подопечных. Среди женщин Перизат Жакыпбекова, талантливая борец из Туркестанской области в весовой категории до 70 кг, завоевала серебряную медаль.

Кроме того, наш Нуридин Ералхан (81 кг) завоевал бронзовую медаль, а Молдаш Керимбек вошел в пятерку сильнейших. Сегодня свое мастерство продемонстрируют мужчины в весовой категории до 100 кг и более, а также женщины в весовой категории до 78 кг и свыше.