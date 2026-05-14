В Казахстане усилили фитосанитарную службу для борьбы с саранчой

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

В Казахстане химической обработкой против саранчи планируется охватить 2,2 млн гектаров. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханұлы.

По его словам, объемы обработок продолжают снижаться с 2025 года благодаря совершенствованию системы защиты растений. В прошлом году обработке подверглись 2,7 млн гектаров, что на 13% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

Как отметил вице-министр, положительная динамика стала возможной благодаря модернизации материально-технической базы фитосанитарной службы. В частности, было усилено техническое оснащение и закуплено 103 дрона для мониторинга и проведения точечной обработки территорий.

