В Шымкенте стартовала большая ярмарка жилья

В Шымкенте, в выставочном центре «Корме» открылась масштабная ярмарка недвижимости, которая собрала на одной площадке крупнейшие строительные компании города.

Они представили десятки проектов. Посетители могут ознакомиться с актуальными предложениями на рынке, получить консультации по ипотечным программам и сразу забронировать жильё.

Диана Капан несколько лет мечтала обзавестись собственным жильем. Она открыла депозит в Отбасы банке и пополняла его, шаг за шагом приближаясь к мечте. В этом году девушка подала заявку по программе «Наурыз» и получила одобрение на сумму свыше 20 миллионов тенге. Осталось выбрать подходящую квартиру. Поэтому девушка пришла на ярмарку недвижимости.

«Я ищу уютную квартиру с удобным местоположением, мне важно чтобы жилье было в центре. Программа Наурыз очень помогла мне приблизиться к моей мечте — квартире, и я надеюсь, что в ближайшее время я стану обладательницей собственного жилья», — говорит Диана Капан, жительница Шымкента.

На ярмарке недвижимости в Шымкенте посетители могут не только узнать о возможностях покупки жилья, но и сразу пройти ключевые этапы оформления. 22 крупные строительные компании представили свои проекты: от полностью готовых квартир до домов, которые находятся в активной стадии строительства, а также концепты перспективных жилых комплексов.

«Больше тысячи вкладчиков прошли по программе Наурыз и у нас есть большой ассортимент и гарантия КЖК. Выставка важна тем, что покупатель может полностью получить консультацию и оформиться по программе Наурыз, так как здесь сидят консультанты Отбасы банка и наши консультанты», — говорит Гульмайра Есмаханова, заместитель директора отдела продаж.

Второй поток программы «Наурыз» в этом году охватил 1 065 жителей Шымкента. Все они получили возможность подтвердить свою платежеспособность и подобрать жильё прямо на ярмарке. Формат мероприятия позволяет будущим покупателям сравнить предложения, увидеть макеты и задать вопросы напрямую застройщикам. Здесь собраны разные варианты по цене и планировкам, а специалисты помогают разобраться в условиях программ и сделать выбор.

«Клиент имеет возможность в одной точке выбрать недвижимость, здесь же подтвердить платежеспособность, и не ходить по городу, сейчас вы понимаете, время это деньги. Если он платежеспособность подтвердил, ему на сайте Баспана Отбасы банк подберет квартиру», — говорит Еркин Акиншаев, заместитель директора филиала АО «Отбасы банк» Шымкента.

Кроме того на ярмарке работают специалисты, которые помогают подать заявку, проверить платежеспособность и оформить бронь.

«В этом году к нам присоеденились строители из Туркестанской области. У каждого есть возможность посмотреть квартиру и приобрести ее в одном месте. Не ездить по городу, не искать офисы, на это уходит недели. Это можно сделать сегодня за час обойти все компании», — Даурен Саудабаев, директор филиала «Отбасы банк» в Шымкенте.

Ярмарка открыта для всех желающих, для участия не требуется быть вкладчиком Отбасы банка. За два дня работы 10 и 11 декабря каждый посетитель может пройти все этапы от консультации до предварительного одобрения и сделать уверенный шаг к покупке собственного жилья.