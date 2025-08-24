Впервые в Шымкенте высокопоставленного полицейского задержали за взятку

В Шымкенте задержан начальник управления полиции Туранского района и его подчинённый, сотрудник оперотдела. Их подозревают в получении взятки за переквалификацию уголовного дела. Об этом сообщил юрист Талгат Есимов, сообщает Orda.kz.

Задержание провели сотрудники КНБ 20 августа 2025 года около 14:00. Досудебное расследование ведёт Антикор по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса РК («Получение взятки»).

«В истории и практике Шымкента задержание начальника РУП департамента полиции происходит впервые. Это означает, что новая служба по противодействию коррупции при КНБ выходит на абсолютно новый уровень. Поэтому показатели будут высокими», — отметил Талгат Есимов.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.