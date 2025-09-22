В Туркестане обсуждают включение уникальных объектов в список наследия

Древние мавзолеи, археологические находки и уникальные памятники. Делегация во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом Аль-Маликом прибыла в Туркестанскую область. Гостей интересует не только история, но и её международное признание.
Первым пунктом визита делегации во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом Аль-Маликом стал мавзолей Арыстанбаба.
Почётных гостей встречал заместитель акима области Ертай Алтаев. Здесь, у подножия святыни, речь зашла о значении духовного наследия для всего исламского мира.
Дальше маршрут пролёг в Отрар. Делегации показали артефакты древней цивилизации и рассказали о её роли в истории Великого Шёлкового пути.
Именно эти объекты сегодня рассматриваются для включения в список культурного наследия исламского мира.
Не меньшее впечатление на гостей произвёл мавзолей Ходжи Ахмета Ясави — символ духовности и архитектуры.
В Туркестане делегация также посетила туристический комплекс «Керуен сарай», где обсудили перспективы развития культурного туризма.
Визит делегации ИСЕСКО продолжается. Завтра гости отправятся к другим знаковым объектам региона, чтобы глубже изучить наследие, которое может стать частью мирового культурного достояния.