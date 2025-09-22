В Туркестане обсуждают включение уникальных объектов в список наследия

Древние мавзолеи, археологические находки и уникальные памятники. Делегация во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом Аль-Маликом прибыла в Туркестанскую область. Гостей интересует не только история, но и её международное признание.

Первым пунктом визита делегации во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом Аль-Маликом стал мавзолей Арыстанбаба.

Почётных гостей встречал заместитель акима области Ертай Алтаев. Здесь, у подножия святыни, речь зашла о значении духовного наследия для всего исламского мира.

Дальше маршрут пролёг в Отрар. Делегации показали артефакты древней цивилизации и рассказали о её роли в истории Великого Шёлкового пути.

Именно эти объекты сегодня рассматриваются для включения в список культурного наследия исламского мира.

Не меньшее впечатление на гостей произвёл мавзолей Ходжи Ахмета Ясави — символ духовности и архитектуры.

В Туркестане делегация также посетила туристический комплекс «Керуен сарай», где обсудили перспективы развития культурного туризма.

Визит делегации ИСЕСКО продолжается. Завтра гости отправятся к другим знаковым объектам региона, чтобы глубже изучить наследие, которое может стать частью мирового культурного достояния.