В Шымкенте нашли «туалетных вандалов»

В Шымкенте нашли вандалов, сломавших фен в одном из смарт-туалетов города. Нарушителей удалось выявить благодаря номеру телефона, зарегистрированному в мобильном приложении для пользования уборной.

После звонка полицейских два жителя города предпочли добровольно явиться в полицию. Оба признали свою причастность к инциденту и пообещали возместить причинённый ущерб пострадавшей стороне. По уже сложившейся традиции, на видео были записаны весьма несуразные извинения. Лица некультурных молодых людей 2004 года рождения попросили закрыть.

«Умываясь в уборной я случайно сорвал фен. У нас не было намерений украсть его, мы просто хотели его починить, а потом вернуть. Прошу прощения у акимата и у координаторов проекта за данный инцидент. Мы готовы оплатить ремонт», — сообщил один из молодых людей.

Координаторы проекта решили не портить жизнь злоумышленникам и отозвали свое заявление. Напомним, что акт вандализма произошел накануне в общественном туалете, который находится улице Тауке хана.