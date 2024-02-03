Ужесточить наказание для вандалов предложили в Казахстане

Ужесточить наказание для вандалов предложили в сенате. В прошлом году больше пяти тысяч злоумышленников разгромили скверы, осквернили кладбища, ущелья и не только, передает OTYRAR.

Сенатор Андрей Лукин уверен, вандалы в большинстве случаев отдают отчёт своим действиям и нынешние штрафы, даже аресты, на них действуют не так эффективно как хотелось бы. Кроме ужесточения наказания за вандализм, депутат предложил усилить и работу по профилактике таких преступлений.

Андрей Лукин, депутат сената парламента РК: «А в целом более 5 тысяч человек – вы только вдумайтесь в эти цифры, это почти население одного населенного пункта – нарушили правила благоустройства. Они уничтожали зеленые насаждения и деревья, разрушали объекты инфраструктуры, ломали декоративные конструкции на набережной. Одним из самых вопиющих случаев вандализма на мой взгляд — осквернение кладбищ. Если раньше это делалось с целью наживы, то теперь чаще всего это не мотивируемая агрессия и чаще всего несовершеннолетними».