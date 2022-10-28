Подростки «разбомбили» остановку в Туркестане

Подростки буквально «разбомбили» камнями остановку в городе Туркестане. Кадры вандализма выложили в сеть. Сотрудники полиции начали расследование.

В результате проверки, стражи порядка установили личности пяти учеников, которые, играя на улице, камнями разбили остановку. С родителями подростков провели разъяснительную работу о недопустимости совершения подобных правонарушений.

«Собранные материалы по данному факту направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Туркестана для принятия законного решения. Полицейские Туркестанской области призывают горожан и гостей соблюдать правила благоустройства, не ломать остановки и скамейки, не выбрасывать мусор и относиться с уважением к чистоте нашего города», — сказали в департаменте полиции Туркестана.