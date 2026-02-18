«Не дорога, а танкодром»: Старая объездная в Шымкенте стала дорогой проблем

Ремонт на старой шымкентской объездной дороге, которую в народе называют «Алматинской трассой», затянулся. Огромный поток машин, включая общественный транспорт, буквально тонет в пыли.

Люди признаются: ежедневные поездки по этой дороге превратились в борьбу за выживание

«Здесь нет перехода, дети переходят улицу где придется. Хотя бы светофор поставили бы! Столько раз уже детей сбивали, а толку нет»;

«Дорога — наша главная боль. Добираться на работу — мучение. Чтобы успеть вовремя, приходится выходить за полтора часа, хотя ехать всего тридцать минут. Летом мы задыхаемся от пыли, зимой тонем в грязи. Приходим на работу все грязные», говорят жители города.

По этому разбитому пути курсируют 60 автобусов. Водители единогласно заявляют: из-за пыли и заторов страдает их самочувствие, а машины из-за плохих дорог постоянно ломаются.

«Ходовая часть машин просто убивается. За смену мы делаем по 9 кругов туда и обратно. Теряем время в заторах. Приходится плестись за фурами со скоростью пешехода. А когда идет дождь, дорога превращается в месиво», .

«Как только теплеет, поднимается такая пыль, что машины становятся серыми за один рейс. Постоянно чистим, протираем, но толку мало. Страшно за пассажиров при высадке»,- признаются водители.

Председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов призывает власти хотя бы выровнять самые проблемные участки, не дожидаясь финала реконструкции.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс»:

«Эта дорога нас вконец измотала. Честно говоря, это не трасса, а настоящий танкодром. У нас там задействовано 5 маршрутов, а это 62 автобуса ежедневно. Сердце кровью обливается, глядя на это. Состояние полотна плачевное, на него без слез не взглянешь. А ведь там ходят наши новые 10-метровые автобусы. Жаль и технику, и водителей, и пассажиров».

Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Из официального ответа следует, что весь проект разбит на 8 этапов. Пятый и седьмой участки сейчас в работе, а шестой и восьмой уже готовы.

«Сейчас в микрорайонах Казыгурт и Курсай копают грунт и готовят основание под асфальт. Параллельно мы постоянно ровняем временные объездные дороги и уже начали ставить фонари. Просим жителей и водителей набраться терпения и отнестись к временным трудностям с пониманием»,— сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент

В профильном ведомстве обещают уложиться в срок до конца года. Ну а пока жителям и водителям ничего не остается, как продолжать ежедневную борьбу с бездорожьем.