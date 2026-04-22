Рекордные объемы ремонта автодорог запланированы на год

В 2026 году в Казахстан планируется отремонтировать 8 900 километров автодорог республиканского значения. Об этом сообщил председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

В частности, 3 400 км дорог охватят строительством и реконструкцией, 324 км — капитальным ремонтом, еще 5 200 км — средним ремонтом. Для реализации проектов задействуют порядка 12 тысяч единиц спецтехники, более 25 тысяч специалистов и 193 асфальтобетонных завода. Планируется использовать около 10 млн кубометров щебня и 1,3 млн тонн отечественного битума.

В рамках модернизации дорожной сети международного и республиканского значения уже начаты работы на участках общей протяженностью 3 400 км.

По словам Дархана Иманашева, в текущем году реализуются семь крупных инфраструктурных проектов общей протяженностью 2 153 км.

Среди них — «Центр–Запад», «Караганда–Жезказган», «Атырау–Доссор», «Кызылорда–Саксаульский», а также строительство объездных дорог в городах Сарыагаш, Кызылорда и Петропавловск.

Во всех проектах предусмотрено использование материалов отечественного производства и привлечение местных специалистов. Кроме того, до конца года планируется завершить основные строительные работы на автодороге Кызылорда–Жезказган протяженностью 208 км в области Ұлытау и полностью открыть движение между регионами.