Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Рекордные объемы ремонта автодорог запланированы на год

Рекордные объемы ремонта автодорог запланированы на год

-
Редактор Юлия Машковская
-
20
Строительство и ремонт дорог
Иллюстративное фото

В 2026 году в Казахстан планируется отремонтировать 8 900 километров автодорог республиканского значения. Об этом сообщил председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

В частности, 3 400 км дорог охватят строительством и реконструкцией, 324 км — капитальным ремонтом, еще 5 200 км — средним ремонтом. Для реализации проектов задействуют порядка 12 тысяч единиц спецтехники, более 25 тысяч специалистов и 193 асфальтобетонных завода. Планируется использовать около 10 млн кубометров щебня и 1,3 млн тонн отечественного битума.

В рамках модернизации дорожной сети международного и республиканского значения уже начаты работы на участках общей протяженностью 3 400 км.

По словам Дархана Иманашева, в текущем году реализуются семь крупных инфраструктурных проектов общей протяженностью 2 153 км.

Среди них — «Центр–Запад», «Караганда–Жезказган», «Атырау–Доссор», «Кызылорда–Саксаульский», а также строительство объездных дорог в городах Сарыагаш, Кызылорда и Петропавловск.

Во всех проектах предусмотрено использование материалов отечественного производства и привлечение местных специалистов. Кроме того, до конца года планируется завершить основные строительные работы на автодороге Кызылорда–Жезказган протяженностью 208 км в области Ұлытау и полностью открыть движение между регионами.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.