В Казахстане сформировано семь международных автомобильных коридоров

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства доложил о текущем состоянии и перспективах развития автодорожной отрасли страны.

Как отметил глава ведомства, «общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 95 тыс. км, из которых 25 тыс. км — дороги республиканского значения, находящиеся на балансе министерства».

По его словам, доля автодорог республиканского значения в нормативном состоянии достигла 94%.

При этом 70 тыс. км дорог находятся в ведении местных исполнительных органов.

«Их нормативное состояние составляет 91%», — уточнил министр.

Ремонт региональных дорог увеличат в пять раз

В предстоящий трехлетний период, по информации министра, совместно с акиматами планируется значительно расширить объемы дорожных работ.

«Охват ремонтными работами региональных автодорог будет увеличен в пять раз. В результате нормативное состояние 32 тыс. км дорог местного значения планируется довести до 95%», — сообщил Нурлан Сауранбаев.

Для реализации этих мер уже внесены изменения в ведомственные нормативы, а также завершается корректировка действующих стандартов.

«На прошлой неделе проведено совещание с участием представителей акиматов. Достигнуто взаимопонимание, и местные исполнительные органы приступили к практической реализации поставленных задач», — отметил министр.

Завершены четыре крупных инфраструктурных проекта

Глава минтранспорта подчеркнул, что связанность регионов обеспечена республиканской сетью дорог, в рамках которой сформировано семь международных автомобильных коридоров.

По его данным, завершена реализация четырех крупных проектов:

«Калбатау – Майкапчагай»

«Талдыкорган – Усть-Каменогорск»

«Атырау – Астрахань»

«Караганда – Алматы»

«Общая протяженность данных участков составляет порядка 2 тыс. км», — уточнил министр.

Коридоры планируют модернизировать

С учетом роста транспортной нагрузки и работы отдельных коридоров на предельной мощности, по словам министра, предусмотрено их дальнейшее развитие.

«Планируется модернизация отдельных участков с учетом увеличения интенсивности движения», — резюмировал Нурлан Сауранбаев.