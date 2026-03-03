В Казахстане сформировано семь международных автомобильных коридоров

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства доложил о текущем состоянии и перспективах развития автодорожной отрасли страны.
Как отметил глава ведомства, «общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 95 тыс. км, из которых 25 тыс. км — дороги республиканского значения, находящиеся на балансе министерства».
По его словам, доля автодорог республиканского значения в нормативном состоянии достигла 94%.
При этом 70 тыс. км дорог находятся в ведении местных исполнительных органов.
«Их нормативное состояние составляет 91%», — уточнил министр.
Ремонт региональных дорог увеличат в пять раз
В предстоящий трехлетний период, по информации министра, совместно с акиматами планируется значительно расширить объемы дорожных работ.
«Охват ремонтными работами региональных автодорог будет увеличен в пять раз. В результате нормативное состояние 32 тыс. км дорог местного значения планируется довести до 95%», — сообщил Нурлан Сауранбаев.
Для реализации этих мер уже внесены изменения в ведомственные нормативы, а также завершается корректировка действующих стандартов.
«На прошлой неделе проведено совещание с участием представителей акиматов. Достигнуто взаимопонимание, и местные исполнительные органы приступили к практической реализации поставленных задач», — отметил министр.
Завершены четыре крупных инфраструктурных проекта
Глава минтранспорта подчеркнул, что связанность регионов обеспечена республиканской сетью дорог, в рамках которой сформировано семь международных автомобильных коридоров.
По его данным, завершена реализация четырех крупных проектов:
«Калбатау – Майкапчагай»
«Талдыкорган – Усть-Каменогорск»
«Атырау – Астрахань»
«Караганда – Алматы»
«Общая протяженность данных участков составляет порядка 2 тыс. км», — уточнил министр.
Коридоры планируют модернизировать
С учетом роста транспортной нагрузки и работы отдельных коридоров на предельной мощности, по словам министра, предусмотрено их дальнейшее развитие.
«Планируется модернизация отдельных участков с учетом увеличения интенсивности движения», — резюмировал Нурлан Сауранбаев.